Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Oberfranken

Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Presseck (Landkreis Kulmbach) schwer verletzt worden. Das Auto eines 32 Jahre alten Fahrers sei am Sonntag in einer Linkskurve aus zunächst unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort sei sein Wagen mit dem entgegenkommenden Auto einer 18 Jahre alten Fahrerin kollidiert.

Alle vier Insassen, darunter der 32-Jährige und seine Ehefrau sowie die 18-Jährige und ihre Freundin, wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab laut Polizei einen Wert von 0,6 Promille. Er musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

