Vier Schafe bei Zugunfall getötet

Ein ICE hat auf der Bahnstrecke zwischen Dortmund und München vier Schafe erfasst und tödlich verletzt. Die Tiere seien aus einer nahe gelegenen Weide ausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bahngäste wurden bei dem Unfall bei Karlstadt (Landkreises Main-Spessart) am Mittwochmittag laut Polizei nicht verletzt. Am Zug entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von 10 000 Euro. Der ICE konnte seine Fahrt bis zum Hauptbahnhof Würzburg fortsetzen. Drei weitere Schafe seien im Bereich der Gleise eingefangen worden.

