Vier Pferde in Silvesternacht aus Stall ausgebüxt

Das laute Feuerwerk in der Silvesternacht versetzt viele Tiere in Angst und Schrecken. In Traunstein büxten mehrere Pferde aus und rannten auf die Straße. Eingefangen wurde bisher nur eins.

Vier Pferde sind in der Silvesternacht in Traunstein aus ihrem Stall ausgebüxt und auf Kreis- und Bundesstraßen gelaufen. Sie wurden nach Angaben der Polizei vermutlich durch Feuerwerkskörper aufgeschreckt. Eines der Tiere konnte nach knapp eineinhalb Stunden eingefangen werden, wie ein Sprecher mitteilte. Die anderen drei Pferde habe man bis zu einem Waldstück bei Kotzing verfolgt, sie seien aber weiterhin unterwegs. Wo genau die Pferde gerade sind und woher sie kommen, sei noch unklar.

