Vier Menschen bei Unfall auf Autobahn 94 verletzt

Ein 55-jähriger Autofahrer hat auf der Autobahn A94 bei Dorfen (Landkreis Erding) einen Unfall übersehen und ist am späten Samstagabend frontal mit einem Auto kollidiert. Alle vier Menschen im Auto des 55-Jährigen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Vorangegangen war ein Unfall, bei dem eine 53-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte. Das Auto war dabei auf der linken Spur zum Stehen gekommen. Sie selbst war unverletzt geblieben und hatte sich hinter die Leitplanken begeben. Der 55-Jährige war dann gegen eben jenes Auto gefahren. An den beiden Autos entstand dabei ein Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro.

