Vier Festnahmen nach Überfall im Landkreis Passau

Ein Mann macht sich Samstagabend auf den Weg zu einer Verabredung. Als er am Treffpunkt ankommt, wird er Opfer eines Überfalls.

Vier Männer sollen in Vilshofen (Landkreis Passau) einen 33-Jährigen überfallen haben. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und kamen nach richterlicher Vorführung in Haft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es bestehe der Verdacht des schweren Raubes.

Der Mann war laut Polizei am Samstagabend auf einer Wiese am Stadtrand des niederbayerischen Vilshofen verabredet gewesen. Dort sei er von den Angreifern überraschend attackiert, festgehalten und geschlagen worden, während sie ihm zwei Mobiltelefone entwendeten.

Ein Zeuge verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Der 33-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant medizinisch versorgt wurde. Im Zuge der Fahndung stoppte die Polizei ein Fahrzeug und nahm die vier Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 25 Jahren fest. Die Ermittlungen dauern an.

