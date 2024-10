Vier Festnahmen in München wegen Drogen- und Waffenbesitzes

Polizei - Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen in München haben Polizisten Cannabispflanzen, Kokain, Waffen und Kampfhunde entdeckt. (Symbolbild) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei Razzien in München werden mehrere Tatverdächtige wegen Drogenhandels und Waffenbesitzes festgenommen. Die Polizei stellt Beweismittel sicher, darunter eine Armbrust, eine Machete und Kokain.

Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen in München haben Polizisten Cannabispflanzen, Kokain, Waffen und Kampfhunde sichergestellt. Die Tatverdächtigen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Bei den Durchsuchungen am vergangenen Mittwoch waren auch Spezialeinheiten im Einsatz.

In der Wohnung eines 28 Jahre alten Mannes fanden die Beamten den Angaben zufolge mehrere Waffen, darunter eine Armbrust und eine Machete, sowie Cannabispflanzen und zwei Kampfhunde. In den Wohnungen eines 20- und eines 21-Jährigen wurde Marihuana sichergestellt. Bei einem 44-Jährigen stießen die Ermittler auf eine Maschinenpistole und größere Mengen Kokain. Die Tatverdächtigen wurden wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und unerlaubten Drogenhandels angezeigt. Gegen sie wurden Haftbefehle erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

