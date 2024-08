Vier Ausbrecher aus Bezirkskrankenhaus noch immer auf freiem Fuß

Die vier Ausbrecher aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing sind noch immer auf freiem Fuß. An der Lage habe sich nichts geändert, sagte am Mittwoch die Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern, Kathrin Hiller. Den vier Straftätern war am Samstagabend die Flucht aus der forensischen Klinik gelungen, nachdem sie einen Mitarbeiter geschlagen, unter anderem mit Spiegelscherben bedroht und als Geisel genommen hatten. Unter Zwang eröffnete er ihnen die Sicherheitstüren des Bezirkskrankenhauses, in dem sie zum Entzug untergebracht waren. Ob die Männer externe Fluchthelfer hatten, sei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, sagte die Polizeisprecherin.



Die AfD-Fraktion fordert indes eine Sondersitzung des niederbayerischen Bezirkstags, um Konsequenzen zu klären. In der Sondersitzung solle auch ein Antrag der AfD behandelt werden, die Gesundheitseinrichtungen des Bezirks in ein Kommunalunternehmen mit einem Verwaltungsrat zusammenzuführen.

− ism