Viele Wolken und etwas Regen zum Wochenstart in Bayern

Viele Wolken und etwas Regen gibt es zum Wochenstart in Bayern. Die Temperaturen steigen dabei tagsüber kaum über zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Ähnlich wie am Montag bleibt es auch am Dienstag überwiegend stark bewölkt. An den Alpen sowie im Alpenvorland kann es zeitweise regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf Grad in Hochfranken und elf Grad an Main und Donau.

Der Mittwoch beginnt ebenfalls stark bewölkt. Gelegentlich kann es im Freistaat leicht regnen. Die Höchstwerte bleiben fast gleich bei maximal sechs bis elf Grad. In der Nacht sind dann auch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt möglich.

Am Donnerstag lockert es ein wenig auf. Nach anfänglichem Nebel zeigt sich länger die Sonne. Die Höchsttemperaturen steigen auf neun bis 14 Grad.

