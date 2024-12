Viele Verletzte: FC Bayern plant für Winterpause um

Schachtar Donezk - FC Bayern München - Trainer Vincent Kompany absolviert mit den Bayern am 6. Januar keinen Doppeltest mehr. - Foto: David Inderlied/dpa

Ursprünglich wollten die Bayern am 6. Januar gleich doppelt testen. Mittags gegen Fürth, abends in Salzburg. Die angespannte Personalsituation führt zu einer Anpassung.

Der FC Bayern München wird in der kurzen Vorbereitung nach dem Weihnachtsurlaub nun doch kein Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth bestreiten. Der deutsche Rekordmeister hat seine Pläne für die Winterpause wegen „einer veränderten Personalsituation und der sich daraus ergebenden Belastungssteuerung angepasst“, wie er mitteilte.

Ursprünglich waren am 6. Januar gleich zwei Testspiele geplant. Mittags sollte in München gegen Fürth gespielt werden, abends (18.00 Uhr) dann bei Red Bull Salzburg. So sollten möglichst alle Profis auf eine ausreichende Einsatzzeit kommen. Nun findet nur die Partie beim österreichischen Serienmeister statt.

Nach dem letzten Bundesligaspiel des Jahres am kommenden Freitag gegen RB Leipzig gibt Trainer Vincent Kompany den Bayern-Profis bis zum 1. Januar frei. Nach der kurzen Winterpause setzen die Münchner die Saison am 11. Januar auswärts gegen Borussia Mönchengladbach fort.

