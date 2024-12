Viele staatliche Kulturbaustellen in Bayern

Der Freistaat besitzt viele Kulturbauten, die jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher anlocken, auch aus dem Ausland. Doch den Glanz zu erhalten, ist nicht billig.

Viele staatliche Kulturbauten in Bayern sind derzeit Baustellen. „Aktuell laufen bayernweit Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt über einer Milliarde Euro“, sagte Kunstminister Markus Blume (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Als Beispiele nannte er das neue Proben- und Werkstättenzentrum (PWZ) für das Bayerische Staatsschauspiel in München über die Sanierung der Staats- und Stadtbibliothek in Augsburg bis hin zum Neubau in Kitzingen für das Staatsarchiv Würzburg.

„Wir sanieren, modernisieren und geben mit Neubauten wie dem PWZ frische Impulse“, erklärte der Minister. Auch in schwierigen Zeiten bekenne sich Bayern zur engagierten Kunst- und Kulturförderung.

Mammutprojekt Konzertsaal

Ein Mammutprojekt ist auch die Planung des neuen Konzertsaals in München, dessen Bau schon vor vielen Jahren beginnen sollte. Damals war von einem Konzerthaus die Rede. Nun beginnen die Planungen von vorne, um die rasant gestiegenen Kosten zu verringern. Momentan findet für die im Sommer beschlossene Neuplanung eine Markterkundung statt.

