Viele Schulschließungen wegen Glatteiswarnung in Bayern

Wegen der angekündigten Glatteisgefahr fällt an vielen Schulen in Bayern am Mittwoch der Präsenzunterricht aus. Wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte, blieben die Schulen in Mittelfranken vollständig geschlossen. Außerdem betroffen sind folgende Städte und Landkreise:

Städte:

- Aschaffenburg

- Amberg

- Landshut

- Regensburg

- Schweinfurt

- Straubing

- Weiden in der Oberpfalz

- Würzburg

Landkreise:

- Altötting

- Amberg-Sulzbach

- Aschaffenburg

- Bad Kissingen

- Cham

- Ebersberg

- Erding

- Forchheim: Der Nachmittagsunterricht entfällt

- Freising

- Haßberge

- Kelheim

- Kitzingen

- Landsberg am Lech

- Landshut

- Main-Spessart

- Miltenberg

- Mühldorf am Inn

- Neumarkt in der Oberpfalz

- Neustadt an der Waldnaab

- Regensburg

- Rhön-Grabfeld

- Rottal-Inn

- Schwandorf

- Schweinfurt

- Straubing-Bogen

- Tirschenreuth

- Würzburg

