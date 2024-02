Viele Schaulustige beim Berchinger Rossmarkt

Berchinger Rossmarkt - Geschmückte Pferde stehen während dem Berchinger Rossmarkt in der Innenstadt. - Foto: Armin Weigel/dpa

Bunt herausgeputzte Pferdegespanne haben wieder Tausende Schaulustige zum Berchinger Rossmarkt gelockt. Bei kühl-grauem Wetter zeigten Pferdehalter stolz ihre Tiere. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) besuchte das traditionsreiche Wintervolksfest im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz und hielt eine politische Ansprache. Auch die Kundgebungen haben Tradition beim Berchinger Rossmarkt.

Schausteller und Händler bieten bei dem Markt ihre Waren und Dienstleistungen an. Pferde werden heutzutage allerdings nicht mehr verkauft, sondern lediglich geschmückt und präsentiert. Neben Kaniber sahen sich auch Finanzminister Albert Füracker (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) das Spektakel an.

Die Veranstaltung geht auf einen Erlass aus dem Jahr 1722 zurück, nach dem Pferdebesitzer ihre Tiere für Gesundheitsuntersuchungen vorführen mussten. Damit sollten Seuchen vermieden werden. Eine ähnliche Vorschrift hatte es in Berching bereits seit 1678 gegeben. Von 1926 an fand dann ein Pferde- und Fohlenmarkt statt. In den 1960er-Jahren wandelte sich die Veranstaltung schließlich von einem Pferdemarkt zu einer Pferdeschau.

