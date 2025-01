Viele Lotto-Millionäre in Bayern: In diese Regionen flossen die meisten Gewinne

29 neue Millionäre in Bayern und die höchste Gewinnsumme in der Geschichte des Klassikers Lotto 6 aus 49 hat das Jahr 2024 bereitgehalten, so die Bilanz der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. Vor allem die Franken hatten ein glückliches Händchen.









So gewann eine Rentnerin aus Mittelfranken im Lotto 6 aus 49 am 3. Januar mit über 48,5 Millionen Euro die bislang höchste Summe seit der Einführung im Jahr 1955. Für den Spielauftrag mit nur einem ausgefüllten Tippfeld und einer Laufzeit von fünf Wochen hatte die Gewinnerin 12,90 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr investiert, heißt es in einer Mitteilung des Bayerischen Finanzministeriums. Den Spielschein mit den Gewinnzahlen spielt die Neu-Millionärin seit Jahren.



„Den Spielschein habe ich von meinem verstorbenen ehemaligen Partner übernommen“, wird die Rentnerin in der Pressemitteilung zitiert. „Ich musste ihm versprechen, dass ich den Schein weiter für ihn spiele und die Zahlen nie ändere. Aber, dass diese Zahlen mir tatsächlich mal so einen Gewinn bescheren, hätte er vermutlich auch nie gedacht.“





Füracker: Rund 523 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke





Insgesamt gingen bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung im letzten Jahr Spieleinsätze in Höhe von 1,313 Milliarden Euro ein. Das sind laut dem Bayerischen Finanzministerium rund 55,3 Millionen Euro mehr als im Vorjahr – ein Plus von 4,4 Prozent.



Diese Bilanz stimmt auch Finanz- und Heimatminister Albert Füracker positiv. „29 Millionengewinne und 152 Gewinne über 100.000 Euro in Bayern! Insgesamt wurden in 2024 rund 645 Millionen Euro an Gewinnen ausgeschüttet. Das sind die zweithöchsten Zahlen, die die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung je erzielt hat.“ Davon würden alle Bürger im Freistaat profitieren. Denn: Rund 523 Millionen Euro aus der Lotteriesteuer, der Gewinnabführung und der Spielbankabgabe fließen laut Füracker „zur Förderung gemeinnütziger Zwecke in den Bayerischen Staatshaushalt und ermöglichen damit zusätzliche Leistungen – insbesondere in den Bereichen Sportförderung, Kulturförderung und Denkmalpflege“.





Millionengewinne im Überblick





Der Klassiker Lotto 6 aus 49 brachte letztes Jahr in Bayern für elf Spieler jeweils einen Millionengewinn:



• In Mittelfranken: knapp 48,6 Millionen Euro, knapp 24,1 Millionen Euro und knapp 1,2 Millionen Euro



• In Unterfranken: über 19,6 Millionen Euro und knapp 2,4 Millionen Euro

• In Oberfranken: über eine Million Euro

• In Oberbayern: über 1,9 Millionen Euro, über 1,1 Millionen Euro und über 1 Million Euro



• In Schwaben: über 1,3 Millionen Euro



• In Niederbayern: über 1,1 Millionen Euro









Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 sicherten sich sieben Spieler mit Treffern in der höchsten Gewinnklasse siebenstellige Gewinnbeträge:

• In Schwaben: knapp 4,8 Millionen Euro und knapp 2,5 Millionen Euro

• In Oberbayern: knapp 1,8 Millionen Euro, knapp 1,5 Millionen Euro, knapp 1,2 Millionen Euro und knapp 1,1 Millionen Euro

• In Oberfranken: knapp 1,7 Millionen Euro



Bei der internationalen Lotterie Eurojackpot fielen neun Millionengewinne nach Bayern:

• Nach Unterfranken: knapp 63,3 Millionen Euro, dreimal knapp 3,1 Millionen Euro und knapp 2,4 Millionen Euro

• Nach Oberbayern: über 2,6 Millionen Euro und knapp 2,4 Millionen Euro

• In die Oberpfalz: knapp 2,4 Millionen Euro

• Nach Schwaben: über eine Million Euro





Unterfranke gewann in mehreren Klassen beim Eurojackpot





Bei der Eurojackpot-Ziehung vom 29. November war ein Unterfranke mit über 9,8 Millionen Euro der glückliche Gewinner, weil er mit seinem Spielauftrag gleich dreimal die zweite Gewinnklasse getroffen hatte. Seinen Glückstreffer hatte er mit einem Systemschein 8/4 (336 Tippreihen) erzielt. Zusätzlich hatte er noch drei Treffer in der Gewinnklasse 3 sowie weitere Gewinne in den unteren Klassen. Insgesamt gewann er somit 9.844.261,50 Euro. „Ich habe einfach die Zahlen auf dem Spielschein angekreuzt, die mir am sympathischsten waren“, erzählt er der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. „Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich dabei so ein glückliches Händchen hatte“.



Auf zwei in Schwaben und Niederbayern abgegebene Spielaufträge fielen je eine Million Euro bei der Lotterie BayernMillionen.





Über 3 Prozent mehr Gäste in bayerischen Spielbanken





Die Spielbanken Bayern konnten laut der Mitteilung im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Bruttospielertrag von rund 129,56 Millionen Euro erzielen und somit rund 4,38 Prozent mehr als 2023. Mit 689.306 Gästen besuchten auch rund 3,14 Prozent mehr die neun Spielbanken.

