Viele Glatteis-Unfälle in Bayern - ein Toter

In den frühen Morgenstunden mussten Autofahrerinnen und Autofahrer in Bayern sehr vorsichtig sein. Der Grund: Glatteis, das zu zahlreichen Unfällen führte.

Glatteis hat in Bayern am frühen Morgen zu vielen Unfällen geführt. Auf der Autobahn 92 in Niederbayern starb ein Mann. Er war mit seinem Auto in einen Lastwagen geprallt, der sich wegen der Glätte quergestellt hatte, wie die Polizei in Straubing mitteilte. Die Autobahn Richtung Deggendorf wurde zwischen den Anschlussstellen Moosburg-Nord und Landshut West komplett gesperrt.

Auch in anderen Teilen des Freistaats ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Einige Menschen wurden verletzt, meist blieb es aber nach Angaben der Polizei bei kleineren Blechschäden. In einigen Gegenden fiel zudem der Präsenzunterricht an den Schulen aus, etwa in Ansbach, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Neustadt an der Waldnaab und Weiden in der Oberpfalz.

