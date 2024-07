Viel Sonne zum Wochenende - aber auch Regen und Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst meldet für das Wochenende Regen, teils kräftige Gewitter, aber auch sonnige Abschnitte. Am EM-Freitag soll es allerdings trocken bleiben.

Wer am Wochenende in Bayern etwas draußen unternehmen will, sollte für verschiedene Wetter-Szenarien gewappnet sein. Am Samstag und Sonntag könne es zu Regen und Gewittern kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zwischendrin soll es aber auch sonnige Abschnitte geben.

Für alle, die sich das EM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien am Freitagabend zusammen mit anderen Fans im Freien ansehen wollen, gibt es demnach aber Entwarnung: Dem DWD zufolge soll am Freitag häufig die Sonne rauskommen. Außerdem bleibe es voraussichtlich trocken. Entlang des Inns könne es bis zu 26 Grad warm werden. Die Nacht zum Samstag wird voraussichtlich wechselnd bewölkt, aber trocken.

Für den Samstag meldete der DWD neben Sonne, schauerartigem Regen und zum Teil kräftigen Gewittern Temperaturen von um die 22 Grad an Spessart und Rhön und bis zu 30 Grad in Teilen Niederbayerns. Bei Gewittern herrsche zudem die Gefahr von Sturmböen. In der Nacht zum Sonntag sei mit weiterem Regen und anfangs eventuell noch Gewittern zu rechnen. Die Höchstwerte am Sonntag bewegen sich laut DWD voraussichtlich zwischen 19 und 24 Grad.

