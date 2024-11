Viel Regen, Sturm und Schnee: Tief Quiteria bringt turbulentes Wetter nach Bayern

Viel Regen, starke Sturmböen und dann auch noch Schnee und Eisglätte - diese Woche beschert uns richtig ungemütliches Wetter in Bayern. Schuld daran ist Sturmtief Quiteria, das vom Nordatlantik kommend quer durch Deutschland ostwärts zieht und für das turbulente Wetter sorgt.





Auch wenn Quiteria mehr dem Norden Deutschlands zu schaffen machen wird - in Bayern sind die Ausläufer des Tiefs deutlich zu spüren. Schon am Dienstagmorgen der Wind mit Böen bis zu 85 km/h heftig, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im Laufe des Tages soll es dann vor allem im Bergland zu teils heftigen Stürmen mit über 100 km/h kommen, in den Alpen sogar 120 km/h. Von Wanderungen wird bei diesem Wetter daher dringend abgeraten.



Ständig aktualisierte Wetterprognosen finden Sie auf unserer Sonderseite.





Am Dienstag Dauerregen in Bayern

Den ganzen Tag über soll es im Freistaat regnen, teilweise bis 30 Liter pro Quadratmeter binnen 18 Stunden. Die Niederschläge können lokal unterschiedlich ausfallen, von leichtem Niesel bis hin zu starkem Regen.



In der Nacht zum Mittwoch soll sich die Sturmlage wieder beruhigen - und stattdessen kommen nach den vergleichsweise milden Temperaturen zum Wochenanfang Kälte, Eis und Schnee. Vor allem im Bayerischen Wald soll es wie auch schon am Wochenende oberhalb von 400 Metern durch leichten Schneefall und überfrierender Nässe zu glatten Straßen kommen. Im Alpenvorland meldet der Wetterdienst Schneeglätte über 500 Metern. In den Alpen soll es ab Mitternacht zum Teil kräftige Schneefälle mit bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben. Wer also am Buß- und Bettag wie die Schulkinder zuhause bleiben kann, sollte dies auch tun.





Wetter bleibt nasskalt und windig in Bayern

Das nasskalte windige Wetter soll in Bayern die ganze Woche über anhalten, wobei es am Donnerstag zwischen leichten Schneeschauern auch mal ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolken schaffen können, so der DWD. Ab Donnerstagnachmittag soll eine neue Schneefront von Westen über den Freistaat. Wobei sich die Wetterexperten hier noch nicht festlegen wollen bezüglich der lokalen Ausmaße.



Die Temperaturen sollen sich bis zum Wochenende zwischen -2 und bis maximal 4 Grad bewegen,