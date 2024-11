Viehtransporter brennt – Sieben Schweine verenden

Am Freitagabend gerät ein Viehtransporter in Mittelfranken in Brand. Trotz schneller Reaktion der Feuerwehr können nicht alle Tiere gerettet werden.

Ein mit Mastschweinen beladener Viehtransporter ist in Mittelfranken in Brand geraten – sieben Tiere sind dabei verendet. Der Fahrer des Transporters bemerkte am Freitagabend auf der Staatsstraße zwischen Weiltingen und Wilburgstetten (Landkreis Ansbach), dass ein Hinterreifen des Anhängers Feuer gefangen hatte, wie die Polizei mitteilte. Rasch stand der Anhänger in Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch verendeten sieben Mastschweine, ein weiteres musste eingeschläfert werden. Die Bergung der überlebenden Tiere erfolgte mit Hilfe örtlicher Landwirte. Als Brandursache wird laut Polizei ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 110.000 Euro.

