Viehscheide finden trotz Schneefalls statt

Bei den Traditionsveranstaltungen im Allgäu hat das aktuelle Wetter keine Auswirkungen für die Besucher. Für manche Hirten und Landwirte bedeutet der Schnee aber etwas mehr Aufwand.

Wegen des frühen Schnees in diesem Jahr müssen einige Landwirte und Hirten ihre Tiere von hoch gelegenen Alpen auf tiefer gelegene Weiden bringen. Einige von ihnen hätten sich in den vergangenen Tagen schon gezwungen gesehen, ihre Tiere in sogenannte Schneefluchten zu treiben, sagte Michael Honisch, Geschäftsführer der Alpvereinigung Allgäu. Dabei handelt es sich um Weideflächen weiter unten am Berg, von denen die Rinder und andere Tiere dann ins Tal herabgetrieben werden.

Die Viehscheidtermine im Allgäu würden durch die ersten Schneefälle im Gebirge jedoch nicht beeinträchtigt. „Die großen Termine finden statt wie angekündigt. Für Besucher ändert sich nichts“, sagte Honisch.

