Vertreter aus Oberfranken übergeben Positionspapier an Söder

Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Oberfranken haben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag einen Katalog mit aus ihrer Sicht sinnvollen Maßnahmen für ihre Region überreicht. Das Positionspapier des Vereins Oberfranken Offensiv sieht fünf Punkte für eine Weiterentwicklung Oberfrankens in den kommenden Jahren vor.

Überreicht wurde es unter anderem von Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU), dem Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) und Vertretern der oberfränkischen Handwerks- sowie Industrie- und Handelskammern.

Die Vertreter machen etwa den Vorschlag, Oberfranken zu einer energieautarken Region zu entwickeln. Dazu sollten der Stromnetzausbau beitragen, aber auch Technologien wie Wasserstoff und Geothermie. Im Bereich Mobilität wünscht sich der Verein eine schnellere Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale und einen Ausbau des Radwegenetzes.

Mit Blick auf den Klimawandel und zunehmende Extremwetterereignisse schlägt der Verein vor, ein Kompetenzzentrum einzurichten. Ferner wünschen sich die Vertreter Oberfrankens eine Agentur, die angesichts des Fachkräftemangels gezielt Beschäftigte anwirbt.

© dpa-infocom, dpa:240112-99-583145/2