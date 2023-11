Vertrag aufgelöst: Stürmer Flaake verlässt Augsburg

Jerome Flaake - Jerome Flaake (r) in Aktion für den ERC Ingolstadt. - Foto: Andreas Gora/dpa

Stürmer Jerome Flaake verlässt die Augsburger Panther mit sofortiger Wirkung und wechselt zu einem neuen Club. Der Vertrag sei auf Wunsch des 33-Jährigen aufgelöst worden, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Welchem Verein sich Flaake nun anschließt, teilten die Augsburger nicht mit. „Jerome Flaake war einer der Spieler, die sich frühzeitig für ein Engagement in Augsburg entschieden hatten. Seine Rolle im Team war im ersten Drittel der Saison allerdings nicht so, wie er sich das persönlich erhofft hatte“, sagte Trainer Christof Kreutzer.

© dpa-infocom, dpa:231114-99-939692/2