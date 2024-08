Versuchtes Tötungsdelikt? - Mann bei Streit schwer verletzt

Mit Eisenstange und Machete sollen mehrere Menschen in Schweinfurt aufeinander losgegangen sein. Ein 20-Jähriger wird schwer am Kopf verletzt. Die Hintergründe des Streits sind bislang völlig unklar.

Ein junger Mann soll bei einer Auseinandersetzung in Schweinfurt schwere Kopfverletzungen erlitten haben. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mitteilte.

Zuvor sollen am Montagabend mehrere Menschen unter anderem mit einer Eisenstange und einer Machete aufeinander losgegangen sein. Zeugen teilten der Polizei demnach mit, dass Beteiligte des Streits in ein nahegelegenes Krankenhaus gegangen seien. Dort trafen Polizisten auf einen 20-Jährigen, der eine schwere Schnittverletzung im Kopfbereich aufwies. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Würzburger Klinik geflogen.

Die Hintergründe des Vorfalls und die weiteren Beteiligten sind bislang unbekannt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Zudem sind die Ermittler an Videomaterial interessiert. Denn die Auseinandersetzung soll den Angaben zufolge gefilmt worden sein.

