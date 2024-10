Versuchtes Tötungsdelikt in Ansbach - Mann festgenommen

In Ansbach fährt ein Mann einen anderen an und sticht ihn darauf mit einem Messer ab. Der Verdächtige ist in Gewahrsam, das Opfer wird behandelt.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Ansbach hat die Polizei am Tatort einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Opfer nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht, wo es weiter behandelt wurde. Ein Mann, der auf der Schalkhäuser Landstraße entlanglief, wurde demnach von einem weiteren Mann angefahren. Daraufhin soll der Fahrer ausgestiegen sein und mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben, wie es weiter hieß. Die Kriminalpolizei ermittelte zu den Hintergründen.

