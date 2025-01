Verspätungen und Zugausfälle nach Angriff in Aschaffenburg

Gewalttat mit mehreren Schwerverletzten in Aschaffenburg - Rettungsdienste sind im Einsatz. - Foto: Ralf Hettler/dpa

Der tödliche Angriff in einem Park in Aschaffenburg löst einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften aus. Das bekommen auch Bahnfahrer zu spüren.

Der Großeinsatz nach dem tödlichen Angriff in einem Park in Aschaffenburg führt auf der Bahnstrecke zwischen Würzburg und Frankfurt zu Zugausfällen und Verspätungen. Der Hauptbahnhof in Aschaffenburg sei wegen des Einsatzes vorerst gesperrt, sagte eine Sprecherin der Bahn. Zur Dauer der Sperrung konnte sie zunächst nichts sagen.

ICEs zwischen Frankfurt und Würzburg wurden deshalb umgeleitet, was laut Bahn zu Verspätungen von etwa einer halben Stunde führte. Regionalzüge wurden demnach zunächst zurückgehalten. Die Bahn warnte, dass kurzfristige Ausfälle und Verspätungen möglich seien.

© dpa-infocom, dpa:250122-930-351978/1