Verschwundenes Kleinflugzeug im Ötztal noch nicht gefunden

Im österreichischen Ötztal soll am Sonntag weiter nach einem verschollenen Leichtflugzeug gesucht werden, das auf dem Weg nach Deutschland war. Am Morgen war ein Polizeihubschrauber startbereit, wie ein Sprecher der Polizei Tirol sagte. Aber die Wetterumstände, die die Suche schon am Samstag behinderten, seien weiter schwierig. Es sei sehr windig, und es gebe Niederschläge mit Schnee in der Höhe. Zudem handele es sich im Suchgebiet um sehr schroffes Gelände.

Der Kontakt zu dem Piloten des Leichtflugzeugs war am Samstagnachmittag abgebrochen. Nach Polizeiangaben war es auf dem Weg von Italien nach Deutschland. Die letzte Standortmeldung des Piloten kam aus einem Gebiet nordöstlich von Sölden.

Ein Polizeihubschrauber musste die Suche wegen des Wetters nach kurzer Zeit abbrechen. Die Polizei ging nach Sichtung der Flugdaten davon aus, dass der Pilot allein an Bord war.

Das Ötztal ist ein Seitental des Inntals im österreichischen Bundesland Tirol. Der alpine Ferienort Sölden liegt knapp 1400 Meter hoch im Südteil des Tals, rund 100 Kilometer südlich von Garmisch-Partenkirchen in Bayern.

