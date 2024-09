Unglück in Schärding: Verschüttete Bauarbeiter werden in Syrien bestattet

Eine schwarze Fahne ist am Stadtplatz der oberösterreichischen Kleinstadt Schärding gehisst. „Die Stadt trauert“, sagt Bürgermeister Günther Streicher. Am Dienstagmorgen waren in einem 400 Jahre alten Haus gegenüber vom Rathaus zwei syrische Bauarbeiter im Alter von 23 Jahren verschüttet worden. In einer 20-stündigen Aktion hatten die Feuerwehr, die Polizei, das Rote Kreuz und das Bundesheer die beiden Verunglückten aus dem einsturzgefährdeten Haus geborgen. Statiker untersuchen nun das Unglücks-Haus.