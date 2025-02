Verpuffung in Müllauto – Feuerwerkskörper im Abfall gefunden

Symbolbild Polizeiauto - Die Polizei ermittelt nach einer Verpuffung in einem Müllwagen in Hof. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Beim Leeren der Mülltonnen in einem Hofer Wohngebiet kommt es plötzlich zu einer leichten Explosion. Drei Müllwerker werden verletzt. Die Polizei findet im Abfall Rückstände von Feuerwerkskörpern.

Bei einer Verpuffung in einem Müllwagen sind am Morgen in Hof drei Menschen leicht verletzt worden. Ursache des Unfalls seien möglicherweise in der Mülltonne entsorgte Rückstände von Feuerwerkskörpern gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ermittler hätten diese bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckt. Die Hofer Kriminalpolizei versuche nun herauszufinden, ob die Reste der Knallkörper die Explosion verursacht hätten.

Nach Angaben der Stadt Hof handelt es sich bei den Verletzten um den Fahrer des Autos sowie zwei weitere Müllwerker. Alle Verletzten seien ansprechbar, sagte eine Stadtsprecherin. Zur Explosion sei es gekommen, während ein Müllbehälter in den Wechselcontainer des Fahrzeugs geladen wurde. Anschließend habe ein Ersatzfahrzeug die Abfallentsorgung fortgesetzt.

