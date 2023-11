Verpuffung beim Nachfüllen von Ethanol: Frau schwer verletzt

Eine 39-Jährige ist bei einer Verpuffung in ihrer Münchner Wohnung schwer verletzt worden. Die Frau habe einen Ethanol-Ofen nachgefüllt, woraufhin es aus vorerst unklaren Gründen zu dem Brand mit Verpuffung gekommen sei, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Mehrere Menschen, die ebenfalls in der Wohnung waren, kümmerten sich demnach um die 39-Jährige. Sie kam nach dem Vorfall am Samstag mit großflächigen Verbrennungen in ein Krankenhaus.

Der Schaden durch die Verpuffung wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, Ethanol-Öfen nicht während der Benutzung nachzufüllen. Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, keine brennbaren Dinge neben die Öfen zu stellen.

