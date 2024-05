Vermutlich ältestes Foto Deutschlands in München entdeckt

Die Geschichte der Fotografie ist an die 200 Jahre alt - Deutschland war nicht ganz vorn dabei. Nun aber ist in München ein Foto aufgetaucht, das einen neuen Blick auf die Anfänge hierzulande gibt.

Das erste Foto Deutschlands ist Forschungen des Deutschen Museums zufolge älter als bislang bekannt. Es stammt demnach aus dem Jahr 1837 und zeigt ein Münchner Motiv. Am heutigen Dienstag (11.00 Uhr) will das Deutsche Museum in München die neuen Erkenntnisse vorstellen und dabei das Foto den Medien präsentieren.

Das Museum spricht von einer kleinen Sensation: Bisher sei man davon ausgegangen, dass die ersten Fotos Deutschlands aus dem Jahr 1839 stammen - aus demselben Jahr, in dem Louis Daguerre seine Erfindung in Paris öffentlich machte. Nun habe die am Deutschen Museum tätige Wissenschaftlerin Cornelia Kemp bei Recherchen für ihr Buch „Licht - Bild - Experiment“ herausgefunden: Die erste Fotografie Deutschlands entstand schon zwei Jahre früher. Sie sei mit Monat und Jahreszahl versehen - und damit das älteste bekannte deutsche Foto.

Es soll mit der neuen Einordnung gezeigt werden, wandert dann aber wieder in ein spezielles Kühl-Depot, um den Erhalt sicherzustellen. Dauerhaft ausgestellt werden kann das Bild aus konservatorischen Gründen nicht.

