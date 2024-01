Vermisster Rentner tot in Wald in Oberbayern gefunden

Ein zunächst vermisster Rentner ist in einem Wald in Oberbayern tot gefunden worden. Bislang deutet nichts auf ein Gewaltverbrechen hin, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Montagmorgen begannen die Einsatzkräfte mit der Suche nach dem 87-Jährigen. Im Laufe des Tages fanden die Beamten das Auto des Rentners in einem Wald bei Dießen am Ammersee (Landkreis Landberg am Lech). Hinweise auf den Vermissten gab es dort allerdings nicht. Bis zum Donnerstag suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber und Suchhunden weiter. Am Donnerstagvormittag fanden sie dann die Leiche des 87-Jährigen.

