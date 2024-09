Vermisster Mann aus Bayern tot in Tiroler Schlucht gefunden

Der Mann aus Bayern war allein zu einer Wanderung aufgebrochen. Er kehrte nicht mehr zurück. Der Hergang des Todesfalls bleibt bislang ungeklärt.









Ein vermisster Wanderer aus Bayern ist tot in einer Schlucht in den Tiroler Bergen gefunden worden. Wie die österreichische Polizei am Mittwoch mitteilte, lag der 77-Jährige leblos in einem Bachbett in der Nähe von Schnann am Arlberg.



Der Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm war allein auf einer mehrtägigen Wanderung in den Lechtaler Alpen unterwegs. Als er nicht wie vereinbart am Montag an einem Bahnhof angekommen war, schlug seine Familie Alarm. Eine Suchaktion mit Bergrettern, Alpinpolizisten und Feuerwehrleuten wurde in Gang gesetzt. Am Dienstag wurde der Wanderer tot aufgefunden.





Polizei geht von keinem Fremdverschulden aus





Die Umstände und die Ursache des Todesfalls sind laut Polizei vorerst ungeklärt. Es gebe jedoch keine Anzeichen für Fremdverschulden, hieß es. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll Klarheit bringen. Die Schlucht sei „kein unwegsames Gelände“, sagte ein Polizist der Deutschen Presse-Agentur. In den vergangenen Tagen habe dort gutes Wander-Wetter geherrscht.

− dpa