Vermisster Angler tot geborgen

Angler in Mecklenburg-Vorpommern - Ein Angler wird seit Donnerstag vermisst.

Nun herrscht Gewissheit: Der vermisste 76 Jahre alte Angler ist tot. Mit einem Großaufgebot haben Rettungskräfte seit Donnerstagabend nach dem Senior gesucht.

Rettungskräfte haben den vermissten Angler tot aus dem Höllensteinsee (Landkreis Regen) geborgen. Der 76-Jährige sei zum Angeln an dem See gewesen und am Donnerstag nicht mehr nach Hause zurückgekommen, teilte die Polizei mit. Die Beamten ermitteln nun die genauen Todesumstände.

Mit einem Großaufgebot suchten mehr als hundert Einsatzkräfte an Land, zu Wasser und auch mit einem Hubschrauber aus der Luft bis in den frühen Freitagmorgen nach dem Mann - aber ohne Erfolg. Bei der Fortsetzung der Suche am Freitag fanden die Rettungskräfte dann seine Leiche im Wasser.

Die Beamten wurden auf den Vermissten aufmerksam, da Passanten sie über Angelutensilien und persönliche Gegenstände am Seeufer, informierten. Dort trafen die Polizisten auf die Angehörigen, die am Ufer nach dem Vermissten suchten.

