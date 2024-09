Vermisster 86-Jähriger tot gefunden

Illustration - Polizei - Ein 86-Jähriger wurde im niederbayerischen Regen in einem Waldstück tot gefunden. Der Mann war tags zuvor vermisst gemeldet worden. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 86-Jähriger wird in Niederbayern als vermisst gemeldet. Am nächsten Tag wird der Mann tot in einem Wald gefunden.

Ein 86-Jähriger ist im niederbayerischen Regen in einem Waldstück tot gefunden worden. Der Mann war am Montag vermisst gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Seitdem hätten Einsatzkräfte nach dem 86-Jährigen gesucht. Am Vormittag wurde der Mann nahe dem Schwarzen Regen gefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion nahm die Ermittlungen auf. Hinweise auf Fremdeinwirkung lagen demnach jedoch nicht vor.

