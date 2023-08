Vermisstensuche in Mühldorf: Auto mit Leiche im Innkanal gefunden

Zahlreiche Einsatzkräfte suchten den Innkanal nach einem vermissten Mann aus Mühldorf ab. −Foto: fib/Eß

Seit Montag vergangener Woche wird ein 75-Jähriger in Mühldorf am Inn vermisst. Nun zog die Polizei sein Auto aus dem Innkanal. Im Auto befand sich laut Polizei eine Leiche. Ob es sich dabei um den Vermissten handelt, ist derzeit noch unklar.









Nachdem am Innkanal Autoteile gefunden wurden, wurde vergangene Woche eine Suchaktion gestartet. Im Einsatz waren Polizeikräfte der Technischen Einheit der Bereitschaftspolizei aus München mit Tauchern, Polizeibooten und speziellen Gerätschaften sowie Beamte der Polizeiinspektion Mühldorf a. Inn. Sie fanden am Montagmorgen nun das Auto des Vermissten im Innkanal. Die Bergung dauerte laut Polizei mehrere Stunden und gestaltete sich als schwierig. Am späten Nachmittag konnten die Einsatzkräfte das Auto im Bereich Mühldorf-Nord aus dem Kanal heben.



Bei der Bergung wurde eine tote Person im Auto festgestellt und geborgen. Ob es sich dabei um den Vermissten handelt, wird derzeit von der Kriminalpolizei Traunstein, vom Kriminaldauerdienst, ermittelt.

− kl