Vermisste Schwangere: Ermittlungen weitgehend abgeschlossen

Die polizeilichen Ermittlungen zu einer vermissten Schwangeren aus Nürnberg sind weitgehend abgeschlossen. Das sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Heike Klotzbücher, am Freitag. Ob und wann Anklage gegen die beiden in U-Haft sitzenden Verdächtigen erhoben werde, lasse sich derzeit aber noch nicht sagen. Zuvor hatten „Nürnberger Zeitung“ und „Nürnberger Nachrichten“ berichtet.

Die Ermittler gehen weiter davon aus, dass die 39-Jährige tot ist. Ihre Leiche wurde bislang aber nicht gefunden.

Die Frau aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang war im achten Monat schwanger, als sie am 9. Dezember 2022 spurlos verschwand. Am Morgen hatte sie noch ihr Pflegekind in der Kita abgegeben. Später meldete ihr derzeitiger Lebensgefährte sie als vermisst.

Anfang September dieses Jahres nahm die Polizei den ehemaligen Lebensgefährten der Frau und dessen Geschäftspartner fest. Gegen die beiden Männer besteht nach Angaben der Staatsanwaltschaft der dringende Verdacht, die Frau entführt und ermordet zu haben. Beide hätten sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert, sagte Klotzbücher am Freitag.

