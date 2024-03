Vermisste mit Hubschrauber gesucht

Zu einer Vermisstensuche in Schalding r. d. Donau in der Stadt Passau sind am Sonntagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte ausgerückt. Sie wurden gegen 16.30 Uhr zum Bayernhafen gerufen.

Dort war am Sonntag das Handy einer seit Samstag vermissten Frau geortet worden, wie die Polizei vor Ort erklärte. Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG waren im Einsatz. Außerdem beteiligte sich eine Hubschrauberbesatzung an der Suche.



Die wurde mit Einbruch der Dunkelheit fürs Erste unterbrochen, wie Stadtbrandrat Andreas Dittlmann auf Anfrage der PNP am Sonntagabend angab: „Es macht keinen Sinn mehr für uns. Unsere Rettungskräfte sind abgerückt“, sagte er um 18.15 Uhr.



Die Polizei dagegen setzte die Suche auch in der Dunkelheit fort. „Der Hubschrauber ist erneut im Anflug“, teilte die Polizeiinspektion Passau um 18.55 Uhr mit. Wie lange der offenbar mit Nachtsichtgerät und Infrarotkamera ausgerüstete Helikopter weitersuchte, war bis Redaktionsschluss unklar.



Ob Suizidabsicht vorliegt oder die Frau aufgrund Trunkenheit in Not geriet, auch das konnte gestern nicht endgültig geklärt werden.

− her/dan