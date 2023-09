Vermisste Frau: Polizei durchsucht Wald bei München

Wald - Bäume in einem Kiefernwald. - Foto: Patrick Pleul/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild

Im Fall einer seit November vermissten Frau aus Unterhaching bei München durchsucht die Polizei ein Waldgebiet am Stadtrand. Man betrachte im Perlacher Forst Orte näher, die bei einer Suche mit Drohnen aufgefallen seien, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Frau ist seit einem Streit mit ihrem Mann verschwunden. Zuletzt war die damals 39-Jährige in einem Supermarkt am 5. November beim Einkaufen gesehen worden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Im Januar war der Fall bei «Aktenzeichen XY...» vorgestellt worden.

