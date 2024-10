Vermisste Frau im Landkreis Nürnberger Land: Polizei sucht See nach 49-Jähriger ab

Die Polizei sucht einen Baggersee in Mittelfranken nach einer mutmaßlich getöteten 49-jährigen Frau ab. Dabei sollen acht Taucher an dem See in Happurg im Landkreis Nürnberger Land zum Einsatz kommen.









Die Ermittler gehen davon aus, dass der von ihr getrennt lebende Ehemann die Frau umgebracht hat. Dieser sitzt wegen Totschlags in Untersuchungshaft und schweigt nach Polizeiangaben zu den Vorwürfen.



Die 49-Jährige aus dem in der Nähe von Happurg gelegenen Pommelsbrunn war zuletzt am 27. September lebend gesehen worden. Ihre erwachsenen Kinder meldeten sie am Tag danach als vermisst. Spuren im Wohnhaus deuten laut Polizei auf ein Gewaltverbrechen hin.





Polizeihunde schlagen am Ufer an





Am Wochenende hatten Personensuchhunde und Leichenspürhunde an einer Stelle am Ufer des Baggersees angeschlagen. Eine Leiche wurde aber nicht entdeckt. Nun setzt die Polizei die Suche im Wasser fort.



Am Montag hatte bereits ein Sonarboot den See abgefahren und auffällige Stellen markiert. „Diese Stellen werden heute abgesucht“, sagte Polizeisprecherin Janine Mendel.



Das trübe Wasser erschwere aber die Arbeit der Taucher, sagte sie. Es sei so gut wie keine Sicht. „Vieles wird über Tasten erfolgen.“ Ein Sonar helfe den Tauchern dabei. Die Polizei rechnet deshalb damit, dass die Suche mehrere Stunden dauern wird.

− dpa