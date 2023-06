Vermisste Eichstätterin greift Hotelangestellte in Ruhpolding an

Eine aus einem Ingolstädter Krankenhaus vermisste Frau wurde in Ruhpolding von der Polizei aufgegriffen. −Symbolbild: David Inderlied/dpa

Eine Frau ist am Sonntagmorgen in einem Ruhpoldinger Hotel unangenehm aufgefallen. Als die Polizei die Personalien der 62-Jährigen kontrollierte, stellte sich heraus, dass sie als vermisste gemeldet war und sich zuletzt in Ingolstadt in einer Klinik aufgehalten hatte.









Die Frau, die ihren Wohnsitz in Eichstätt hat, hatte sich zunächst in einem Ruhpoldinger Hotel eingemietet, teilte die Traunsteiner Polizei am Sonntagmittag mit. Dort fiel sie allerdings unangenehm auf und versuchte, eine Hotelangestellte anzugreifen.



Die alarmierte Polizei fand heraus, dass die Frau aus einem Ingolstädter Krankenhaus geflohen war. Es lag laut Polizei bereits eine Vermisstenmeldung vor, doch an die Öffentlichkeit sei man in dem Fall noch nicht gegangen, sagte ein Polizeisprecher aus Anfrage. Die Polizisten nahmen die Frau in Gewahrsam, bevor sie zurück nach Ingolstadt in die Klinik gebracht wurde. Die 63-Jährige muss sich nun wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

− bli