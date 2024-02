Vermeintliche Kriminalpolizisten fragen Eggenfeldener am Telefon nach Wertgegenständen

„Haben Sie Wertgegenstände im Haus?“, das fragen angebliche Kriminalpolizisten am Telefon in Eggenfelden. − Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Betrüger haben sich am Sonntag bei Eggenfeldenern (Landkreis Rottal-Inn) am Telefon als Kriminalpolizisten ausgegeben. Die Betrüger fragten nach Wertgegenständen im Haus.









Die Polizei Eggenfelden ermittelt in mehreren Fällen wegen Betrugs. Am Sonntag riefen Betrüger knapp ein Dutzend Menschen in Eggenfelden an, behaupteten sie seien von der Kriminalpolizei und fragten, ob die Angerufenen Wertgegenstände im Haus hätten – die Betroffenen stünden auf Listen von Einbrechern.



Polizei Eggenfelden warnt vor Betrugsanrufen





Bislang kam es, abgesehen vom Schreck, zu keinem Schaden. Die Polizei Eggenfelden warnt vor diesen Anrufen und bittet, keine Informationen an Betrüger herauszugeben.