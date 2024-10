Gewinnen Sie einen Bergurlaub im Südtiroler Schnalstal

Ski am Gletscher oder lieber eintauchen in die Welt der Eis-Mumie Ötzi? Das Schnalstal in Südtirol steckt im Winter voller Möglichkeiten zum Aktiv-Sein und Genießen. Pure Erholung verspricht das Berghotel Tyrol.









Zusammen mit dem Berghotel Tyrol (www.berghoteltyrol.com) verlost die Heimatzeitung fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension. Hier geht es zum Teilnahmeformular.





Informationen unseres Gewinnspielpartners





Wer sich nach Bergen sehnt, der bricht für den Winterurlaub auf in Richtung Gipfelglück und Gletschereis, dorthin, wo Nord- und Südtirol aufeinandertreffen, ins sagenhafte Schnalstal. Im familiär geführten 3-Sterne-Superior Berghotel Tyrol im kleinen Ort „Unser Frau“ auf 1508 Metern Höhe am Naturpark Texelgruppe gehen Sie ab November jeden Tag mit den Bergen auf Tuchfühlung.



Das Skigebiet Schnalstaler Gletscher liegt nur neun Kilometer entfernt und mit dem kostenlosen Skibus geht es bequem direkt vom Hotel bis zur Talstation der Gletscherbahn in Kurzras. Hier ist die Wintersaison schon im September gestartet.



Zum Erholen und Kraft tanken erwarten Urlauber nach einem aktiven Tag im Hotel liebevoll eingerichtete, gemütliche Zimmer und echte Südtiroler Gastfreundschaft. Der hauseigene Wellnessbereich mit Indoor-Pool, Sauna und Dampfbad ist die perfekte Regenerationsquelle für brennende Waden. Ein beliebter Treffpunkt ist auch die Cocktail-Hausbar, wo Hausherr „Didi“ persönlich Urlaubsgästen und Einheimischen leckere Drinks mixt.

− swo