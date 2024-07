Vier Übernachtungen für zwei Personen: Gewinnen Sie einen Urlaub in den Kärntner Nockbergen

Egal ob beim Biken, Wandern oder hoch zu Ross: Die Kärntner Nockberge haben für Aktivurlauber so einiges zu bieten. Das Hotel Gut Trattlerhof ist dabei der perfekte Ausgangspunkt für Erholungssuchende. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.









Zusammen mit dem Hotel Gut Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim (www.trattlerhof.at) verlost die Mediengruppe Bayern vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension. Hier geht es zum Teilnahmeformular.



Für Reitbegeisterte ist der Trattlerhof ein wahres Eldorado. Die hauseigene Reitschule bietet Reitstunden für Anfänger und Fortgeschrittene an. Begleitet von erfahrenen Reitlehrern können Gäste die umliegenden Wiesen und Wälder auf dem Rücken der Pferde erkunden. Besonders eindrucksvoll sind die geführten Ausritte, bei denen die Schönheit der Nockberge bewundert werden kann.





Radwanderwege und zahlreiche Wanderrouten





Auch Biker kommen auf ihre Kosten. Die Region Nockberge bietet ein weitverzweigtes Netz an Mountainbike- und Radwanderwegen. Ob anspruchsvolle Trails für erfahrene Mountainbiker oder gemütliche Touren für Familien – hier findet jeder die passende Strecke. Wanderfreunde können in Bad Kleinkirchheim sicher sein, dass sie zahlreiche attraktive Wanderrouten finden.



Mit einer vielfältigen Auswahl an Bergbahnen und Wanderrouten, die spektakuläre Ausblicke auf die umliegenden Täler, Seen und Bergkulissen bieten, ist für Wanderenthusiasten aller Art das perfekte alpine Abenteuer erlebbar. Direkt vom Hotel aus kann es losgehen. Ob gemütliche Spaziergänge mit der ganzen Familie oder anspruchsvolle Bergtouren – die Natur bietet eine breite Vielfalt an Wandermöglichkeiten. So lässt sich von Bad Kleinkirchheim aus die naturbelassene Landschaft und Lebensart der Region erkunden.





Das familiengeführte Hotel Gut Trattlerhof & Chalets präsentiert zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung und Erholung. Die gemütlichen Zimmer sowie die luxuriösen Chalets sind liebevoll gestaltet und bieten ausreichend Platz für Pärchen sowie die ganze Familie.



Im hauseigenen Wellnessbereich können Gäste in der Sauna relaxen oder sich bei einer Massage verwöhnen lassen. Auch kulinarisch überzeugt der Trattlerhof: Im Hotel sowie im dazugehörigen Hüttenrestaurant Trattlers Einkehr. Dort werden Slow Food Spezialitäten vom Feinsten serviert, abgerundet mit einem guten Tropfen Wein von renommierten Winzern aus Österreich.

