Verletzungen von Mann in Parkhaus waren selbst zugefügt

Der Mann, der schwer verletzt in einem Nürnberger Parkhaus gefunden worden ist, hat sich die Verletzungen laut Polizei selbst mit einem Messer zugefügt. Das habe der 66-Jährige bei der Vernehmung am Freitag angegeben, teilte die Polizei mit. Die Spuren vor Ort und die rechtsmedizinische Untersuchung ließen daran „keine begründeten Zweifel“. Als Motiv nannten die Ermittler „persönliche Gründe“.

Nach dem Fund des lebensgefährlich verletzten Mannes am Mittwoch hatten die Ermittler auch einen Angriff für möglich gehalten. Den Mann zu dem Vorfall befragen konnten die Beamten aber erst am Freitag. Er schwebte zu diesem Zeitpunkt demnach nicht mehr in Lebensgefahr.

