Verletzter Wanderer nach einer Nacht im Freien gefunden

Ein 79-Jähriger kommt von einer Wandertour nicht mehr heim. Eine ganze Nacht lang liegt er verletzt draußen, bis er von einem Suchtrupp gefunden wird.

Eine Nacht lang hat ein verletzter Wanderer in der Nähe eines Parkplatzes in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) gelegen. Der 79-Jährige sei am Dienstag zu einer Wandertour aufgebrochen und nicht mehr nach Hause gekommen, teilte das Landratsamt mit. Daraufhin startete eine umfangreiche Suche nach dem Vermissten.

Erst am frühen Morgen fand ein Suchtrupp der Feuerwehr den 79-Jährigen. Den Angaben zufolge war er gestürzt und hatte dabei diverse leichte Verletzungen erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einem Pressesprecher zufolge lag die Temperatur in der Nacht bei etwa sieben bis neun Grad. Bei der Suche nach dem Mann waren unter anderem eine Rettungshundestaffel und ein Hubschrauber im Einsatz.

