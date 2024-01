Verletzter Schwan auf Brücke: Rettungsversuche erfolglos

Ein schwer verletzter Schwan ist in Landshut nach Rettungsversuchen von einem Tierarzt von seinem Leiden erlöst worden. Das Tier sei am Dienstag mit Verletzungen am Fuß auf einer Brücke gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Beamte lockten den Schwan von der Straße auf den Gehweg, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Ein Jagdpächter und ein Tierarzt wurden den Angaben nach hinzugerufen. Versuche, das Tier zu retten, blieben laut Polizei erfolglos. Die Ursache der Verletzungen waren zunächst unklar.

