Verletzter Mann im Krankenhaus gestorben: Kripo ermittelt

Wenige Tage nachdem er verletzt und in nasser Kleidung in seiner Wohnung in Dachau gefunden wurde, ist ein 68-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ermittle die Kriminalpolizei nun, wie es zu den Verletzungen gekommen war, die zum Tod des Mannes geführt haben.

Laut einer Polizeisprecherin wurde der Mann bereits in der ersten Januarwoche mit mehreren Knochenbrüchen gefunden. Zwei Tage zuvor sei er ersten Hinweisen zufolge noch zu Fuß im Stadtteil Dachau-Ost gesehen worden. Eine Obduktion des Mannes sei nicht vorgesehen, sagte die Sprecherin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise relevante Beobachtungen gemacht haben.

© dpa-infocom, dpa:240201-99-836470/3