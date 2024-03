Verletzte und hoher Schaden bei Gebäudebrand in Schwaben

Bei einem Feuer in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Wolferstadt (Landkreis Donau-Ries) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei dem Brand am frühen Sonntagmorgen ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Das Gebäude war demnach an ein Wohnhaus gebaut und brannte vollständig ab. Dessen 69-jährige Bewohnerin sowie ein 23-jähriger Anwohner wurden mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Seniorin erlitt zudem einen Schock.

Während der Löscharbeiten, an denen laut Polizei etwa 150 Feuerwehrleute beteiligt waren, fielen Teile des brennenden Daches auf das Dach eines anderen Nachbarhauses. Ob hierbei ein größerer Schaden entstand, war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

© dpa-infocom, dpa:240324-99-448387/3