Verletzte und hoher Sachschaden bei Brand von Wohncontainern

Brand in Wohnheim - Bei einem Feuer in einem Container-Wohnheim im Allgäu ist hoher Sachschaden entstanden, mehrere Menschen wurden leicht verletzt.

Ein aus Containern bestehendes Wohnheim geht in Flammen auf. Mehrere Bewohner werden verletzt. Der Schaden ist beträchtlich.

Bei einem Feuer in einem Wohnheim im Allgäu sind sechs Menschen leicht verletzt worden und ein Sachschaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Die Wohncontainer waren aus zunächst ungeklärtem Grund in Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) in Flammen aufgegangen, wie die Polizei berichtete.

Die Bewohner konnten den Angaben zufolge ihre Zimmer selbst verlassen. Vier von ihnen sowie eine Einsatzkraft erlitten Rauchgasvergiftungen, die teils auch im Krankenhaus behandelt werden mussten. Eine Person erlitt einen Schock. Die Kriminalpolizei will nun die Ursache des Brandes klären.

