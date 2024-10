Verletzte nach Schlägerei – drei Männer in U-Haft

Drei Männer werden bei einer Schlägerei in Altötting verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Es kommt daraufhin zu Festnahmen. Vorgeworfen wird den Verdächtigen unter anderem versuchter Totschlag.

Drei Männer, die bei einer Schlägerei vor einem Club in Altötting drei andere Männer verletzt haben sollen, sitzen in Untersuchungshaft. In der Nacht zum Sonntag sei ein 41-Jähriger lebensbedrohlich, ein 33-Jähriger schwer und ein 38-Jähriger mittelschwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das jüngste und das älteste Opfer erlitten den Angaben nach Tritte gegen den Kopf, der 38-Jährige einen Messerstich in den Oberkörper.

Wohl wegen eines zuvor erteilten Hausverbots und eines vorangegangenen Streites waren die zwei Gruppen vor dem Club aufeinander losgegangen, wie es von der Polizei hieß. Beamte hätten nach einem Beschuldigten gefahndet, der zunächst mit einem Auto geflüchtet sein soll. Er und zwei weitere Hauptverdächtige wurden laut Polizei wenig später festgenommen. Alle drei sitzen nun in Untersuchungshaft. Gegen die Männer, zwei Deutsche im Alter von 27 und 35 Jahren sowie einen 22-jährigen Ungarn, werde wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

