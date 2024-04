Verletzte bei Vollbremsung eines Schulbusses im Allgäu

Ein Bus muss eine Vollbremsung hinlegen. Es gibt Verletzte.

Bei der Vollbremsung eines Busses mit Schülern in Kempten im Allgäu sind am Donnerstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Dem Bus sei mutmaßlich die Vorfahrt genommen worden, bei der darauffolgenden Vollbremsung seien mehrere Insassen gestürzt und verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Menschen verletzt wurden und wie schwer, blieb zunächst offen. Der Bus gehört laut Polizei zum öffentlichen Nahverkehr in Kempten. Ob es sich dabei um einen reinen Schulbus handelte, war unklar.

© dpa-infocom, dpa:240411-99-634914/2