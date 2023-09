Verletzt in Landshut gefundener Mann gestorben

Ein vergangene Woche im niederbayerischen Landshut lebensgefährlich verletzt gefundener Mann ist gestorben. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag erlag er am Montag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung durch Dritte liegen nach einer Obduktion nicht vor.

Ein Passant hatte den 70-Jährigen kurz nach Mitternacht am 19. September in einem Gebüsch entdeckt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Senior. Wenige Stunden später fanden Passanten den Mann liegend auf einem Gehweg. Er kam lebensbedrohlich verletzt in eine Klinik.

Die Polizei hatte auch geprüft, ob der 70 Jahre alte Mann womöglich mit einem Fahrrad, welches er dabei hatte, stürzte und sich dadurch verletzte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Landshut zu den Unfall- und Todesumständen dauern an.

